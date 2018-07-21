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رياضة

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

السبت 21/يوليه/2018 - 11:00 ص
نيمار
نيمار
محمد رشاد
دفع رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد، إلى يوفنتوس، إدارة النادي الملكي لدخول سوق الانتقالات بقوة، بحثًا عن تعزيز هجوم الفريق قبل الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أنَّ إدارة ريال مدريد، تفكر في العودة لخيار شراء الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم إنتر ميلان، بعد تأكيد البرازيلي نيمار، استمراره في باريس سان جيرمان.

وأوضحت أنَّه في يوم 15 يوليو الجاري، انتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد اللاعب للأندية الخارجية الذي كان يبلغ 110 ملايين يورو، ما سيجبر إدارة الملكي على التفاوض مع النادي الإيطالي، حول الصفقة.

وكانت إدارة الريال تفضل دفع قيمة الشرط الجزائي، وضم اللاعب مباشرة، لكنها الآن ستكون مجبرة على الجلوس على مائدة التفاوض مع الإنتر، الذي يرغب في تمديد عقد إيكاردي، ورفع راتبه.

وكان نيمار، نجم باريس سان جيرمان، أكَّد مؤخرًا أنه لن يرحل عن فريقه الحالي، بالرغم من تلك الشائعات التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام لصفوف الريال.

وقال نيمار: "أنا مستمر، لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وذهبت إلى هناك للتحدي، ولديه أهداف جديدة نسعى لتحقيقها، ولم يتغير شيء في رأسي".

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