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رياضة

منتخب مصر للكرة النسائية الموحدة يهدى برونزية كأس العالم للرئيس السيسى

السبت 21/يوليه/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أهدت لاعبات مصر أعضاء منتخب كرة القدم النسائية الموحدة للاولمبياد الخاص الميدالية البرونزية التى حصلن عليها خلال مشاركتهن فى أول كأس عالم لكرة القدم الموحدة والتى اقيمت بشيكاغو بمناسبة الاحتفال بالعيد الذهبى ومرور خمسون عاما على انطلاق حركة الأولمبياد الخاص (1968-2018) الى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والى الشعب المصرى .

وقامت اللاعبات وعقب نهاية مباراتهن مع البرازيل والتى انتهت بفوز بنات السامبا 4/2 ، بالتوجه الى السفير محمد أبو الذهب قنصل مصر العام بشيكاغو وحملوه بتلك الامانه على اعتبار أنه يمثل الحكومة المصرية فى هذا الحدث ، والذى لم يترك اللاعبات ولو للحظة منذ أن وصلت بعثة المنتخب الى شيكاغو وخلال المباريات الثلاث التى لعبتها مصر فى دور الثمانية وتمكن من الفوز فيهن جميعا وبالعلامة الكاملة والصعود الى دور الاربعة ، وجاءت الهزيمة على يد البرازيل ليحصل منتخب مصر على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، وهو ما اعتبر انجازا كبيرافى أول مشاركة عالمية لمصر فى هذه البطولة ووسط هذا التجمع من دول العالم .

وأكد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص على رغبه اللاعبات ، بأن هذا الفوز يأتى فى عام 2018 وهو العام الذى قرر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتباره عاما للاعاقة ، وان الرئيس السيسى قد حضر افتتاح الالعاب الاقليمية الثامنه للاولمبياد الخاص والتى اقيمت بالقاهرة عام 2014 ، وكتب التاريخ انها الالعاب الاقليمية الاولى التى يقوم بافتتاحها رئيسا للجمهورية حيث لم يكتفى بأن تقوم الالعاب تحت رعايته بل لبى دعوة اللاعبين وحضر حفل الافتتاح والقى كلمة رائعه ، وترك حضور سيادته وافتتاحة الالعاب بالكثير من الاثار الطيبة لحركة الاولمبياد الخاص ليس فى مصر أو منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بل فى العالم اجمع ، ولا زال لاعبو الاولمبياد الخاص ابطال الالعاب العالمية الشتوية التى اقيمت بالنمسا عام 2017 يتذكرون تكريم سيادته لهم على هامش المؤتمر الثالث للشباب الذى عقد بالاسماعيلية شهر مايو 2017 وعقب عودة البعثة بأقل من شهرين ومن هنا جاءت رغبة لاعبات مصر وحلمهن بلقاء سيادة الرئيس .

من جانبهما أشار كل من د. أكرامى الجمال المدير الفنى وفايزة حيدر مدربة الفريق بأن اللاعبات بذلن مجهود اضخما وجبارا من أجل الاستعداد لخوض هذه الكأس رغم ارتباط اغلبهن بامتحانات ومذاكرة نهاية العام ، الا أن هن جميعا خاصة اللاعبات من غير المعاقين كن يشعرن بأنهن فى مهمه انسانية تحتاج الى التضحية ، خاصة وان هناك نوع من الصداقة والتفاهم الشديدين قد نشأ بين اللاعبات المعاقين وغير المعاقين وهو ما يعد من أكبر المكاسب يسعى الى تحقيقها الاولمبياد الخاص ، وقد تحقق ذلك بالفعل عمليا ، وان الفوز بالميدالية البرونزية خير دليل على ذلك .

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