عبد العال يعلن تشكيل لجنة صياغة البيان الختامي لجلسة الاتحاد العربي

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس الاتحاد البرلمانى العربى، رئيس مجلس النواب المصرى، تشكيل لجنة صياغة، تضم ممثلين عن برلمانات "مصر والسعودية والكويت وفلسطين"، لإعداد البيان الختامي الخاص، بجلسة الاتحاد البرلمانى العربي، الطارئة، لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة في القضية الفلسطينية.



ويأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت وعدد من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة في القضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يقيم الدكتور علي عبد العال مأدبة غداء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في الاجتماعات في (البهو الفرعوني) بمقر المجلس.



وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفًا لنظيرة المغربي حبيب المالكى.

