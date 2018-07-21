طلاب الشرطة يشكلون بأجسادهم عبارات حماسية .. فيديو

شكل طلاب كلية الشرطة، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية، عبارات حماسية على أرض أكاديمية الشرطة، بأجسادهم الرياضية، والتي جاءت "جيل جديد.. الشرطة فداء مصر".



شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.



يقدم الخريجون الجدد عروضا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.