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ديني

مستشار المفتى يوضح حكم تربية الكلاب فى المنزل

السبت 21/يوليه/2018 - 11:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن تربية الكلاب إذا كانت لغرض كالحراسة أو كالصيد أو لغرض أمنى او تعليمي فيجوز تربيته لأن هذه أغراض صحيحة.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « ما حكم تربية الكلب هل يكون داخل المنزل ام خارجة؟ وهل نجاسة الكلب فى لعابه ام جسده؟ »، أن الاصل فى تربية الكلاب أن تكون لغرض صحيح فيجوز اتخاذ الكلب داخل المنزل أو خارجه حسب الغرض ولكن كلما كانت تربيه الكلاب خارج المنزل كلما كان أفضل خروجًا من خلاف العلماء.

وأشار الى أن هناك اختلافا بين الفقهاء حول نجاسة الكلب فى لعابه ام فى جسده ولكن خروجا من خلاف العلماء نأخذ برأى الإمام مالك بأن الكلب طاهر حتى نخفف عن الناس.

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