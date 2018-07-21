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شاهد.. مراسم تسليم خريجي الشرطة القيادة لأقدم الطلاب

السبت 21/يوليه/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أقيمت مراسم تسليم وتسلم القيادة، حيث قام الطلاب الخريجون بتسليم علم كلية الشرطة إلى أقدم طلباتها إيذانًا بتسليم قيادة الكلية إليهم.

ألقى الطلاب الجدد القسم وشعار كلية الشرطة فور تسلم العلم.

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة كبيرة من المسئولين وكبار رجال الدولة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

كان من بين الحضور، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين.

ويقدم الخريجون الجدد، عروضًا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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