68.26% نسبة النجاح في امتحانات الليسانس بآداب طنطا

اعتمد الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، نتيجة امتحانات الليسانس بكلية الآداب بجامعة طنطا، بنسبة نجاح 68.26% .



ونوه الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه تم فتح باب الالتماسات بكلية الآداب، اعتبارًا من يوم الاثنين 16 /7 /2018 ولمدة 15 يوما لطلاب الفرقة الرابعة على مستوى جميع الأقسام بالكلية.



وقال الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، إن قسم المكتبات حقق أعلى نسبة نجاح على مستوى جميع أقسام الكلية، حيث بلغت 85.83%، وجاء قسم الجغرافيا فى المركز الثاني بنسبة نجاح 77%، في حين جاء قسم اللغات الشرقية فى المركز الثالث بنسبة نجاح 70%.



وأضاف "المصري" أن نسبة النجاح بقسم اللغة العربية وصلت الى 66.66%، وقسم اللغة الانجليزية الى 63.35%، واللغة الفرنسية 59.21%، والتاريخ 67.65%، والفلسفة 59%، والاجتماع61.42 %، وعلم النفس 68.95 %، والاثار 69%، والاعلام 64% .



من ناحية أخرى أعلن المصري، عن صرف مكافأة إجادة لأعضاء الكنترولات بالكلية تقديرا لجهدهم في سرعة الانتهاء من إعلان نتائج كثير من الفرق الدراسية ، خاصة فى ظل الكثافة العددية الكبيرة التى تحظى بها كلية الآداب.

