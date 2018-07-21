لكل عروسة.. قائمة لا تغفلي عن شرائها في جهازك

هناك قائمة طويلة يجب أن يحتوي عليها جهاز كل عروسة، فهي تشتري الكثير من الأغراض، ومستحضرات التجميل، ولكن في هذا التقرير سوف ننقل لكم بعض الأشياء البسيطة التي يمكن أن تغفل عنها العروسة في جهازها، حيث إن أهم الاشياء التي تأتي على لائحة كل عروسة هي الملابس، لأن مستلزمات المرأة كثيرة فيمكن أن تنسى شراء شيء ما يكون هاما للغاية، وإليكم أبرز مستلزمات العروسة في الملابس والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل:



1- ملابس النوم:

وتحتوي ملابس النوم على العديد من التفاصيل، حيث يجب أن تبتاع كل عروسة البيجامات سواء كانت صيفية أو شتوية وأن تشتري منها ما يتناسب مع مقاس جسدها، وأخرى أكبر من مقاسها في حين زاد وزنها قليلا.



ويجب أن تبتاع أيضا ملابس رياضية، بالإضافة إلى الروب، ويجب أن تكون ملابس المنزل مريحة، وأن تتميز بألوان مبهجة ورقيقة لتلائم حياتها الجيدة.



2- ملابس لاستقبال الضيوف:

ولا يجب أن تتناسى المرأة ملابس استقبال الضيوف، حيث إنها مهمة للغاية، فيمكن شراء بعض الملابس المريحة أو العبايات والتي تليق باستقبال الضيوف في المنزل، فيمكن ارتداء السراويل الرسمية مع القمصان الحرير المنمقة، أو حتى ارتداء فساتين بسيطة وسيمبل للغاية.



3- ملابس الخروج:

وإذا كانت العروس مسافرة إلى بلد بعيد فعليها أن تختار ملابس تتناسب مع أجواء هذا البلد سواء كانت شتوية أو خريفية أو صيفية، وأن تتنوع في ارتداء الملابس بألوان مبهجة لتتلاءم بشكل كبير مع الخروجات، وتستطيع التحرك فيها بحرية أكبر.



4- ملابس السهرة:

وعند اختيار ملابس السهرة لا يجب التكلف في شرائها فيمكن على الأقل شراء طقمين أو ثلاثة بحد أقصى فيمكن اختيار الفساتين البسيطة السوارية، مع بعض البلوزات الأخرى اللامعة، أو حتى فساتين قصيرة سيمبل تتلاءم مع جميع السهرات، حيث تكون ألوانها خفيفة وغير صاخبة لتعطيها إطلالة رقيقة في بداية زواجها.



5- الحقائب والأحذية:

ولا يشترط المبالغة في هذين الغرضين، حيث إنهما أغراض متجددة دائما ويجب اتباع الموضة فيهما دائما لذا يمكن شراء الألوان الأساسية بمعدل شنطة واحدة لكل لون، وأن تنتقي بعض الألوان الأخرى التي تتلاءم مع ملابسها.



أما بالنسبة للأحذية، فيجب اختيار جميع الأحذية الفلات ما عدا واحد او اثنان بكعب عالى حتى تكون مريحة أثناء الخروجات اليومية الخاصة بها ولا تسبب ألما في الظهر، وأن تعطي الإحساس بالراحة في الخروجات، ويجب أن تحتوي على كوتشي أو اثنين رياضيين لكي تتركها لخروجات النادى أو الشوبنج المنزلى.



أخيرًا، ننصحك بتوضيب أغراضك جيّدًا في علب من الكرتون، وتحديدًا الأحذية، أمّا الثياب فاجعليها في أكياس منفصلة، حتى تبقى نظيفة ومرتّبة دائما.