ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

لكل عروسة.. قائمة لا تغفلي عن شرائها في جهازك

السبت 21/يوليه/2018 - 03:38 م
صدى البلد
آية التيجي
هناك قائمة طويلة يجب أن يحتوي عليها جهاز كل عروسة، فهي تشتري الكثير من الأغراض، ومستحضرات التجميل، ولكن في هذا التقرير سوف ننقل لكم بعض الأشياء البسيطة التي يمكن أن تغفل عنها العروسة في جهازها، حيث إن أهم الاشياء التي تأتي على لائحة كل عروسة هي الملابس، لأن مستلزمات المرأة كثيرة فيمكن أن تنسى شراء شيء ما يكون هاما للغاية، وإليكم أبرز مستلزمات العروسة في الملابس والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وتشمل:

1- ملابس النوم:
وتحتوي ملابس النوم على العديد من التفاصيل، حيث يجب أن تبتاع كل عروسة البيجامات سواء كانت صيفية أو شتوية وأن تشتري منها ما يتناسب مع مقاس جسدها، وأخرى أكبر من مقاسها في حين زاد وزنها قليلا.

ويجب أن تبتاع أيضا ملابس رياضية، بالإضافة إلى الروب، ويجب أن تكون ملابس المنزل مريحة، وأن تتميز بألوان مبهجة ورقيقة لتلائم حياتها الجيدة.

2- ملابس لاستقبال الضيوف:
ولا يجب أن تتناسى المرأة ملابس استقبال الضيوف، حيث إنها مهمة للغاية، فيمكن شراء بعض الملابس المريحة أو العبايات والتي تليق باستقبال الضيوف في المنزل، فيمكن ارتداء السراويل الرسمية مع القمصان الحرير المنمقة، أو حتى ارتداء فساتين بسيطة وسيمبل للغاية.

3- ملابس الخروج:
وإذا كانت العروس مسافرة إلى بلد بعيد فعليها أن تختار ملابس تتناسب مع أجواء هذا البلد سواء كانت شتوية أو خريفية أو صيفية، وأن تتنوع في ارتداء الملابس بألوان مبهجة لتتلاءم بشكل كبير مع الخروجات، وتستطيع التحرك فيها بحرية أكبر.

4- ملابس السهرة:
وعند اختيار ملابس السهرة لا يجب التكلف في شرائها فيمكن على الأقل شراء طقمين أو ثلاثة بحد أقصى فيمكن اختيار الفساتين البسيطة السوارية، مع بعض البلوزات الأخرى اللامعة، أو حتى فساتين قصيرة سيمبل تتلاءم مع جميع السهرات، حيث تكون ألوانها خفيفة وغير صاخبة لتعطيها إطلالة رقيقة في بداية زواجها.

5- الحقائب والأحذية:
ولا يشترط المبالغة في هذين الغرضين، حيث إنهما أغراض متجددة دائما ويجب اتباع الموضة فيهما دائما لذا يمكن شراء الألوان الأساسية بمعدل شنطة واحدة لكل لون، وأن تنتقي بعض الألوان الأخرى التي تتلاءم مع ملابسها.

أما بالنسبة للأحذية، فيجب اختيار جميع الأحذية الفلات ما عدا واحد او اثنان بكعب عالى حتى تكون مريحة أثناء الخروجات اليومية الخاصة بها ولا تسبب ألما في الظهر، وأن تعطي الإحساس بالراحة في الخروجات، ويجب أن تحتوي على كوتشي أو اثنين رياضيين لكي تتركها لخروجات النادى أو الشوبنج المنزلى.

أخيرًا، ننصحك بتوضيب أغراضك جيّدًا في علب من الكرتون، وتحديدًا الأحذية، أمّا الثياب فاجعليها في أكياس منفصلة، حتى تبقى نظيفة ومرتّبة دائما.

ترشيحاتنا

مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

شاهد.. محمد صلاح على متن طائرة ليفربول في طريقه إلى أمريكا

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

الفنون الجميلة ترفض الموهوبين.. رنا فهمي: قتلوا حلمي بكلمة

شاهد بتنظيم داعش: ضبط أحزمة ناسفة بحوزة المتهمين

صلاح يطير إلى أمريكا برفقة ليفربول للمشاركة فى كأس الأبطال الدولية

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

نابولي يقترب من ضم كافاني لاعب باريس سان جيرمان

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

إيقاف مران الأهلي بسبب تعليمات كالديرون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟