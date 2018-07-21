السودان: حل القضايا الخلافية مع مصر واتفاقيات للتعاون المشترك

أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، اليوم السبت، أن مصر والسودان اتفقا على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، سببًا في توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم.



ونقل مركز الخدمات الإعلامية السوداني عن الدرديري قوله إن البحث عن الحلول سيكون في إطار التوجه العام الجديد في العلاقة.



وأكد الدرديري على عزم الرئيسين عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، حل كل القضايا الخلافية والمضي بالتعاون، إلى أبعد مدى، مشيرًا إلى جديتهما في تنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين.



وقال الدرديري، إن هناك اتفاقًا على حل الملفات الشائكة بإرادة الأطراف وعدم العمل على توتر الأجواء وترك المعارك الإعلامية.



وأضاف: "هناك توجهًا على ألا تكون الخلافات الحدودية وغيرها من الملفات الشائكة سببًا في توتر الأجواء وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بإزالة كل العوائق أمام اللجان المشتركة في البلدين لتنفيذ كل الاتفاقيات.



ولفت الدرديري، إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، سيزور القاهرة نهاية أغسطس المقبل.