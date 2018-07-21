ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السودان: حل القضايا الخلافية مع مصر واتفاقيات للتعاون المشترك

السبت 21/يوليه/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، اليوم السبت، أن مصر والسودان اتفقا على ألا يكون النزاع الحدودي حول مثلث حلايب، سببًا في توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم.

ونقل مركز الخدمات الإعلامية السوداني عن الدرديري قوله إن البحث عن الحلول سيكون في إطار التوجه العام الجديد في العلاقة.

وأكد الدرديري على عزم الرئيسين عمر البشير، وعبدالفتاح السيسي، حل كل القضايا الخلافية والمضي بالتعاون، إلى أبعد مدى، مشيرًا إلى جديتهما في تنفيذ كل الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة بين البلدين.

وقال الدرديري، إن هناك اتفاقًا على حل الملفات الشائكة بإرادة الأطراف وعدم العمل على توتر الأجواء وترك المعارك الإعلامية.

وأضاف: "هناك توجهًا على ألا تكون الخلافات الحدودية وغيرها من الملفات الشائكة سببًا في توتر الأجواء وإغفال الإيجابيات والملفات والقضايا المتفق حولها، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية بإزالة كل العوائق أمام اللجان المشتركة في البلدين لتنفيذ كل الاتفاقيات.

ولفت الدرديري، إلى أن النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، سيزور القاهرة نهاية أغسطس المقبل.

ترشيحاتنا

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

شاهد.. اسلمي يا مصر بصوت طلاب الشرطة والحربية

رئيس الوزراء يبحث موقف الاستثمارات بمنطقة قناة السويس مع مميش

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر

بث مباشر.. تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي

شاهد.. مارجو روبى مع زوجها على الشاطئ

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو

الكرة الإفريقية تبحث عن حلول عقب خروج منتخباتها من الدور الأول بكأس العالم

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

13 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها عند المصائب

الرئيس السيسي يقف تحية للعلم خلال حفل خريجي كلية الشرطة.. شاهد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟