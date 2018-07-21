مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا: ندعم الاقتصاد المبني على المعرفة

أكدت الدكتورة عزة حسن، مديرة مركز ضمان الجودة بجامعة طنطا، على الجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا منذ توليه المسئولية في سبيل تطوير النظم الإدارية والأكاديمية بجميع كليات الجامعة رغبًة منه في حصول جميع الكليات على شهادة الجودة والاعتماد، إلى جانب سعيه الدائم لتطوير معايير الجودة بالجامعة لتتواكب مع المعايير العالمية.



وقالت الدكتورة عزة حسن، إن التعليم الجيد هو السبيل الأوحد للتنمية الشاملة والخيار الاستراتيجى لمواكبة الثورة الرقمية، وذلك في إطار إستراتيجية مصر 2030 لتطوير التعليم، والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضافت مدير مركز ضمان الجودة، أن جامعة طنطا تضع نصب عينيها نحو الارتقاء بمنظومة التعليم، من خلال التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم المستمر لمخرجات العملية التعليمية، ما يجعلها مصدرًا للإبداع والابتكار الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد المبني على المعرفة.



وتابعت مدير مركز ضمان الجودة، أن هناك برامج جديدة ومتميزة في مختلف كليات الجامعة مثل كلية العلوم والصيدلة والطب وطب الأسنان والهندسة والتربية والتجارة، يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بمتابعتها وتأهيلها للحصول على الاعتماد.



وأكدت على حرص المركز على تطوير مهارات الجهاز الإداري والعاملين به بإدارات الجامعة المختلفة للوصول لأعلى معدلات نجاح لتحقيق المواصفات القياسية الدولية لمتطلبات شهادة «ISO» الأيزو.