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رياضة

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

السبت 21/يوليه/2018 - 11:48 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
منتصر الرفاعى
يعتزم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، الإعلان عن مفاجأة لكل من الإعلاميين عبدالناصر زيدان وأبو المعاطى زكى مقدمى برنامجي "كورة بلدنا" و"نجم الجماهير" عبر شاشة "الـ تى سى"، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده بعد ظهر اليوم بالقلعة البيضاء.

وعلم "صدى البلد"، أن المستشار مرتضى منصور سيعلن خلال المؤتمر توصله لاتفاق مع إدارة القناة لشراء مساحات الهواء التى كان يستغلها الثنائى عبدالناصر زيدان وأبو المعاطى زكى لبث برامجهما التى اعتادت توجيه نقدا لاذعا لرئيس الزمالك.

ويكشف مرتضى منصور خلال المؤتمر تفاصيل تعاقده الجديد لاستغلال تلك المساحات فى القناة وقناة أخرى لبث برامج لنادى الزمالك من خلالهما وهو ما يعنى عدم ظهور عبدالناصر زيدان وأبوالمعاطى زكى على شاشتها مرة أخرى بعدما رحلا لنفس السبب من قبل عن شاشة قناة الحدث.

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مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

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