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محافظات

إغلاق 6 وحدات صحية بالشيخ زويد ورفح للظروف الأمنية

السبت 21/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال الدكتور عربي عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن هناك 20 وحدة صحية في قرى ومناطق الشيخ زويد ورفح تعمل بكفاءة، باستثناء عدد 6 وحدات مغلقة للظروف الأمنية، وهى "المقاطعة، أبو العراج، الظهير، الجورة، التومة، وأبو لفيتة".

وأوضح أننا نواجه صعوبات كبيرة في إقناع عدد كبير من الأطباء في التواجد في الوحدات الصحية ومستشفيات الشيخ زويد ورفح الوحدات الصحية والمستشفيات المتواجدة في المناطق الحدودية .

أكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية لحل مشكلة الوحدات الصحية المغلقة بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة نتيجة للحرب على الإرهاب.

وقال إن عددا كبيرا من الأطباء يرفضون العمل خاصة في مدينتى الشيخ زويد ورفح بسبب الأوضاع الأمنية والعمليات العسكرية وفرض حظر التجول اليومي على المدينتين.

وأوضح أنه تم التعاقد مع عدد من الأطباء للعمل وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.. وأن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوافرة على مستوى مركز ومدينة الشيخ زويد ورفح وباقي مراكز المحافظ.

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