6 أشياء ابتعدي عن شرائها من السوبر ماركت

الطعام هو مفتاح الصحة والحياة، لذا يحرص خبراء فى مجال علوم الأغذية والتغذية والعلماء على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث لكشف تفاصيل أكثر عن تأثيرها على الجسم والصحة.



أكدت دراسة حديثة بموقع "ba-bamail" ضرورة الانتباه قبل شراء الأطعمة والمنتجات الغذائية الجاهزة من السوبر ماركت لأن بعضها يسبب الكثير من الأضرار الصحية.



السلطات الجاهزة

حذر علماء البكتيريا، في أكثر من تقرير، من خطورة الطعام المقطع والجاهز، مثل السلطات، إذ إنها قد تحتوى على البكتيريا الضارة الموجودة في التربة والتي لم تعالج بالدرجة الكافية.



السجق

أكدت منظمة الصحة العالمية "WHO" أن اللحوم المصنعة مثل السجق قد تسبب السرطان، لاحتوائها على مواد النتريت داخل هذه الأطعمة تتحول إلى نيتروزامين داخل الأمعاء وهي مادة مسرطنة، ونصحت الدراسة سيدة البيت بشراء اللحم وإعداده فى المنزل.



الأطعمة ذات الفاكهة

الأطعمة المضاف إليها الفاكهة فقد تبدو على رفوف السوبر ماركت شهية، لأنها تحتوي على المواد الحافظة والمنكهات لحمايتها من التلف.



المايونيز

نصحت الدراسة بالابتعاد عن صلصة المايونير المباعة في السوبر ماركت لأنها تتكون من البيض والخل والزيت النباتي والتوابل ويضاف لها مواد حافظة وألوان ومثبتتات صناعية، ما يجعلها غير صحية وإن كانت هناك حاجة لتناولها فقومى بإعدادها فى المنزل.



التوابل المطحونة

نصحت الدراسة بشراء التوابل وطحنها فى المنزل والابتعاد تماما عن البهارات المطحونة المباعة فى الأسواق فأحيانا تكون أقل جودة.



الخبز

حذرت الدراسة من الخبز المباع في السوبرماركت لأنه غير طازج وقد يتواجد على الأرفف فترة طويلة.