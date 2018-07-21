مصرع شخص تحت عجلات القطار أمام مزلقان الشاملة ببنى سويف

‎لقى شخصًا مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار أمام مزلقان الشاملة المقابل للجامعة مدينة بنى سويف.



تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان الشاملة وسط مدينة بنى سويف.



وعلى الفور نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف "ماهر.أ.م" مقيم بشارع البشرى بمدينة بنى سويف، جثة هامدة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق‎.

