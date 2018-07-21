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حوادث

ضبط 835 عبوة غذائية فاسدة في حملة بالإسكندرية

السبت 21/يوليه/2018 - 12:11 م
سلع - ارشيفية
سلع - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، لإحكام الرقابة عليها والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني، تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ففي مجال السلع غير الصالحة تم ضبط "م ع ف"، 22 عاما، صاحب محل بقالة، بدائرة قسم سيدي جابر، لحيازته وعرضه للبيع 835 عبوة غذائية متنوعة (حلوى - بسكويت - عصائر)، منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 14153/ 2018 جنح قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "م م م"، 33 عاما، صاحب مخزن سلع غذائية، بدائرة قسم محرم بك، لحيازته 29 عبوة جبن بإجمالي وزن 52.2 كجم، منتهية تاريخ الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 15535/ 2018 جنح قسم محرم بك، وجارى العرض على النيابة.

وفي مجال مخالفات المخابز والمطاحن تم ضبط 8 مخالفات مخابز (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

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