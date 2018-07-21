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مرأة

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

السبت 21/يوليه/2018 - 01:52 م
صدى البلد
هاجر هانئ
احتفلت منذ يومين الإعلامية فرح، بحفل زفافها على السيناريست محمد عبد المعطي، وسط حضور كم كبير من نجوم الوسط الفني.

وأطلت فرح بفستان زفاف خيالي من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس ،تميز التصميم بتطريزة الراقي وبقصته التي منحتها إطلالة كالأميرات، وقد نال تصميم الفستان إعجاب متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعى .

وقد اشتهرت فرح على بذوقها الرفيع فى اختيار الملابس، وحرصها الدائم على مواكبة أحدث صيحات الموضة، فهى من المذيعات اللاتي يحرصن على الظهور بأرقى الملابس والإطلالات سواء أمام الكاميرا أو إطلالتها اليومية التى تظهر بها.

كما نجحت الإعلامية فرح فى اختيار الإطلالات التي تبرز قوامها الممشوق، وتميل فى بعض الأوقات إلى اختيار الإطلالات الجريئة وغير التقليدية.
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على
بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

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