مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بوصول جثة هامدة باسم "فرحات.ن.ع"، 15 سنة - القاهرة، بالاضافة الى 5 مصابين هم كل من:ناصر.ع "48 سنة"،القاهرة وندى.م.ش "21 سنة"،القاهرة، أروى.ن.ع، 14 سنه – القاهرة ومحمود.ل.م، 37 سنة وزينب.م.أ،35 سنة – القاهرة،إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.
تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.
تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بوصول جثة هامدة باسم "فرحات.ن.ع"، 15 سنة - القاهرة، بالاضافة الى 5 مصابين هم كل من:ناصر.ع "48 سنة"،القاهرة وندى.م.ش "21 سنة"،القاهرة، أروى.ن.ع، 14 سنه – القاهرة ومحمود.ل.م، 37 سنة وزينب.م.أ،35 سنة – القاهرة،إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.
تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.