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حوادث

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي

السبت 21/يوليه/2018 - 12:15 م
حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة - ارشيفية
ايمن محمود
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بوصول جثة هامدة باسم "فرحات.ن.ع"، 15 سنة - القاهرة، بالاضافة الى 5 مصابين هم كل من:ناصر.ع "48 سنة"،القاهرة وندى.م.ش "21 سنة"،القاهرة، أروى.ن.ع، 14 سنه – القاهرة ومحمود.ل.م، 37 سنة وزينب.م.أ،35 سنة – القاهرة،إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.

تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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