مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بطريق مطروح الساحلي

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.



تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح إخطارا بوصول جثة هامدة باسم "فرحات.ن.ع"، 15 سنة - القاهرة، بالاضافة الى 5 مصابين هم كل من:ناصر.ع "48 سنة"،القاهرة وندى.م.ش "21 سنة"،القاهرة، أروى.ن.ع، 14 سنه – القاهرة ومحمود.ل.م، 37 سنة وزينب.م.أ،35 سنة – القاهرة،إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 131 طريق مطروح اسكندرية الساحلى.



تم تحرير المحضر اللازم والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.



