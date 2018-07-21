نتيجة تنسيق الكليات 2018.. الأعلى للجامعات يجتمع لتحديد موعد نتيجة المرحلة الأولى

يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، اليوم، السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة جدول الأعمال وعلى رأسه نتيجة تنسيق الكليات 2018 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية للعام الجامعي 2018-2019.



ومن المقرر أن تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمرا صحفيا بعد غد الاثنين،لإعلان نتيجة تنسيق الكليات 2018 ، وذلك لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.