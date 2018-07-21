مقتل سيدة في مشاجرة بالمنيا بسبب خلاف على قطعة أرض

لقيت سيدة في العقد الرابع من عمرها مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري في مشاجرة بسبب الخلاف على قطعة أرض بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي ، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة لسيدة داخل نجع العاقولة التابع لقرية دروة.



على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى النجع وتبين أن الجثة لسيدة تدعى ج . م . ص- 45 سنة ، إثر إصابتها بطلق ناري على يد فلاح يدعى ي . خ خلال مشاجرة وقعت بسبب خلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

