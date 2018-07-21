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رياضة

تشيرتشيسوف: لم أقرر مصيري مع المنتخب بعد

السبت 21/يوليه/2018 - 12:22 م
ستانيسلاف تشيرتشيسوف
ستانيسلاف تشيرتشيسوف
أ ش أ
أعرب مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، اليوم السبت، عن سعادته بالعمل مع المنتخب الروسي لكرة القدم خلال هذه الفترة.

وقال تشيرتشيسوف - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية" - : "كيف يمكن أن تفعل شيئا لا تحبه؟ وطالما أفعل ذلك فهذا يعني أني سعيد بالعمل مع المنتخب".. موضحا أنه لم يقرر بعد مصيره مع المنتخب سواء بالاستمرار أو المغادرة.

يذكر أن المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف وقع عقدا مع الاتحاد الروسي لنهاية كأس العالم 2018.

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