السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، قيادات الدولة، بتخصيص فقرة دائمًا خلال مناسبات الجيش والشرطة، لتحية الشهداء والمصابين، قائلًا: "نؤكد دائمًا أننا دائمًا وأبدًا لن ننساهم".





ووجه الرئيس، حديثه لنجله الشهيد محمد سعد مصطفى، قائلا: "وإذا كانت أميرة بتقول إن بابا كان هيحضر فرحها.. إن كان يكفيكي إننا نحضر فرحك هنحضر فرحك".





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.



