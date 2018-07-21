12 بلاغا بحرائق ومفرقعات وإنقاذ في حملات بشوارع الغربية

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم السبت، عن تلبية الحماية المدنية سلسلة من الاستغاثات تمثلت في 12 بلاغ حريق ومفرقعات وإنقاذ، تلقتها غرفة العمليات والطوارئ بالحماية المدينة على مستوي قري ومراكز المحافظة، خلال يوم واحد.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مدير إدارة الحماية المدنية عن ورود 6 بلاغات حرائق متنوعة، و3 بلاغات مفرقعات عبارة عن "سيارات متروكة"، و2 بلاغ إنقاذ برى " انقلاب سيارة وانهيار بلكونة "، و1 بلاغ إنقاذ نهرى " غريق".



وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.







