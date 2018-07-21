نتيجة تنسيق الكليات 2018.. 6 مجالات أمام خريجي التربية الرياضية

قال الدكتور محمود وجيه، القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين جامعة حلوان، إن كليات التربية الرياضية متميزة بطبعها وبما تقدمه لطلابها من رياضة مبنية على العلم، موجها رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قبل إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2018 بأن الكلية تقدم لسوق العمل خريج على أعلى مستوى.





وأضاف "وجيه"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن خريج كليات التربية الرياضية أمامه فرص عمل في 6 مجالات، حيث يمكنه العمل بوصفه معلم تربية رياضية بالمدارس، وكذلك يمكنه الالتحاق بأكاديمية الشرطة أو الأكاديمية الحربية ليصبح ضابط متخصص مهمته الإعداد البدني للجنود، مؤكدًا أن الطلب على خريجي التربية الرياضية من قبل الجيش والشرطة كثير.





وتابع أن قسم العلوم الصحية الرياضية بكليات التربية الرياضية يؤهل الخريج للعمل في مجال الإصابات للرياضيين بوصفه أخصائي، كما يؤهل قسم الإدارة الرياضية خريجه من العمل في إدارات المنشآت الرياضية المختلفة ، لافتًا إلى أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الحالي خريج هذا القسم.





وأردف، أنه يوجد قسم للترويح الرياضي وكبار السن تكن وظيفة خريجه التعامل مع كبار السن وإعدادهم البدني، كما استحدثت الكلية قسما لذوي الاحتياجات الخاصة يسمى الرياضة المعدله، يرأسه الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، يعمل خريجه في مجال رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم بدنيا ورياضيا.





وفي صعيد متصل، يعقد المجلس الأعلى للجامعات جلسته الدورية، اليوم، السبت، بمقر المجلس بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة جدول الأعمال وعلى رأسه نتيجة تنسيق الكليات 2018 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية للعام الجامعي 2018-2019.



