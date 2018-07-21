الجيش السوري يحرر عددا من البلدات بين ريفي درعا والقنيطرة

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم /السبت/ عن تحرير وحدات الجيش السوري لعدد من التلال والقرى والبلدات في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة ؛ بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر العسكري قوله : "إن وحدات الجيش السوري العاملة في المنطقة الجنوبية حررت (تل أحمر غربي) و(تل أحمر شرقي) وقرى وبلدات (رسم قطيش) و(رسم الزاوية) و(عين زيوان) و(عين العبد) و(كودنة) و(الأصبح) في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة"..مشيرا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم وإرغام من تبقى من الإرهابيين على الفرار.



يذكر أن وحدات من الجيش حررت أمس الجمعة 21 قرية ومزرعة بعد انهيار التنظيمات الإرهابية وتدمير تجمعاتها وتحصيناتها في ريفي درعا والقنيطرة ، وذلك بالتوازي مع عمليات إخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم من ريف القنيطرة باتجاه شمال سوريا وذلك تمهيدا لإعلان المحافظة خالية من الإرهاب.

