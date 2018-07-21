غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا لغوريلا تتجول في أحد أشهر شوارع العاصمة السعودية، الرياض، ما آثار ضجة واسعة وحالة من الرعب بين السكان.



وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة هاشتاج #غوريلا_الرياض والذي تصدر الترند في السعودية وتم بث صور ومقاطع مصورة للغوريلا بينما كانت تتجول في الشارع.



وتسببت #غوريلا_الرياض في حالة الفزع بين السكان، بعد تداول أخبار عن هروب القرد من قفصه الى الشارع الذي عثر عليه فيه في الرياض.



ووفقا لتعليقات روادج تويتر فإن الشرطة السعودية تمكنت من العثور على الغوريلا والسيطرة عليها وإنهاء حالة الفزع التي أشيعت بين سكان الرياض بعد نصف ساعة من تحديد مكانها.