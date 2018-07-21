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أخبار العالم

سوريا تدين مصادقة الكنيست على قانون القومية اليهودية

السبت 21/يوليه/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أ ش أ
أدانت سوريا اليوم /السبت/ بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى "قانون القومية الإسرائيلي"..مؤكدة أنه يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واعتداء على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في وطنه من خلال استهداف وجوده القومي والحضاري والإنساني في فلسطين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله : "إن سوريا تدين القانون الذي يكرس عنصرية الكيان الصهيوني من خلال منظومة فصل عنصري" ..لافتا إلى أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس جاء بمثابة ضوء أخضر لإسرائيل للمضي في سياستها العدوانية والعنصرية.

وأضاف المصدر أن بلاده تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإجهاض هذا القانون المناقض لكل المبادىء التي قامت عليها شرعية الأمم المتحدة وحماية الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني على أرضه بما فيها حق العودة.

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