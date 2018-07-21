وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن مسيرة العمل الوطني تمضي نحو التقدم والتنمية والرخاء في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن رجال الشرطة سوف يبقون على عهدهم يجددون العزم في كل يوم من أجل الدفاع عن امن مصر واستقرارها والعمل على تأمين طموحات الحاضر وآمال المستقبل.



وأضاف "توفيق"، في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن رجال الشرطة سيظلوا يبذلون الجهد والدم من أجل العمل الجاد في تحقيق المصالح العليا للبلاد، وليكونوا في طليعة المخلصين من أبناء هذا الوطن.



وأشار وزير الداخلية إلى أن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان تدعيمه لأركان الدولة المصرية والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيفية إعلانه للعالم أجمع أن مصر شامخة بابنائها وقوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق.



وتابع: أن الشعب سيظل مؤيدًا قادرًا على حماية ثوابته برغم التحديات حتى تصبح مصر فوق الجميع، مؤكدًا على أن جهاز الشرطة على عهدهم، ماضين خلف قيادته أصدق أداء وأكثر عطاء وأعمق وفاء.



