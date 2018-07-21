ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة

السبت 21/يوليه/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن مسيرة العمل الوطني تمضي نحو التقدم والتنمية والرخاء في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن رجال الشرطة سوف يبقون على عهدهم يجددون العزم في كل يوم من أجل الدفاع عن امن مصر واستقرارها والعمل على تأمين طموحات الحاضر وآمال المستقبل.

وأضاف "توفيق"، في كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن رجال الشرطة سيظلوا يبذلون الجهد والدم من أجل العمل الجاد في تحقيق المصالح العليا للبلاد، وليكونوا في طليعة المخلصين من أبناء هذا الوطن.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التاريخ سيشهد للرئيس السيسي بكل التقدير والعرفان تدعيمه لأركان الدولة المصرية والسعى الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، وكيفية إعلانه للعالم أجمع أن مصر شامخة بابنائها وقوية بمبادئها غنية بكنوزها وتاريخها العريق.

وتابع: أن الشعب سيظل مؤيدًا قادرًا على حماية ثوابته برغم التحديات حتى تصبح مصر فوق الجميع، مؤكدًا على أن جهاز الشرطة على عهدهم، ماضين خلف قيادته أصدق أداء وأكثر عطاء وأعمق وفاء.

ترشيحاتنا

حكم من كان عليه صلوات فائتة

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

لجنة الفتوى: أداء العمرة مكروه في 5 أيام بالسنة عند الحنفية

الكرة الإفريقية تبحث عن حلول عقب خروج منتخباتها من الدور الأول بكأس العالم

شاهد.. بطل العالم للناشئين بالكاراتيه يقود تدريب خريجي الشرطة

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

هنري يستعد لبدء مهمة تدريبية جديدة عقب إنجازه مع بلجيكا فى المونديال

أبو الغيط: الجامعة العربية تصدت لقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس

عقد قران الفنان أحمد مجدي.. صور

مصرع شاب غرقا في مياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟