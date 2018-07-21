ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر

قال مصطفى مالك مهران إمام، ملازم تحت الاختبار، ونجل الشهيد مالك مهران مدير إدارة مرور بني سويف، إنه أصر على دخول كلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده الذي يفتخر بها وكي يثأر للشهداء.



وأكد مصطفى، في كلمته أمام الرئيس السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الشرطة، أن والده الشهيد علمه أن الفداء والتضحية في سبيل الوطن أهم شيء بعد الإيمان بالله.



وأضاف أحمد محمد، ملازم تحت الاختبار، ونجل العميد شهيد محمد سعد عياد قائد مركز تدريب الأسلحة والذخيرة، إن والده ضرب أروع الأمثلة للتضحية من أجل الوطن، مؤكدا أنه يقدم هو وزملاؤه أنفسهم في سبيل هذا الوطن.



وأضاف: "رسالتنا إما أن نعيش على الأرض أعزاء شرفاء أو نموت شهداء في سبيل الله.. مرددا كلمة تحيا مصر".