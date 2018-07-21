سعد الجمال يترأس لجنة الصياغة للبيان الختامى للبرلمان العربي

بدأ اجتماع لجنة صياغة برئاسة النائب سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والذي ضم ممثلي اللجنة ممثلين عن برلمانات السعودية والكويت وفلسطين، لإعداد البيان الختامي الخاص، بجلسة الاتحاد البرلمان العربى، الطارئة، لبحث تداعيات قضية القدس فى ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الأخيرة فى القضية الفلسطينية.



وأكد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان العربي أن القاعة البيضاوية التى يتم فى اجتماع لجنة صياغة البيان الختامي مزودة بشاشات عرض لبث الجلسة العامة للبرلمان حتى يتثنى لأعضاء لجنة الصياغة متابعة الجلسة أيضا أثناء إعداد البيان الختامى.



ويأتى الاجتماع بناء على طلب دولة الكويت وعددا من الدول العربية لبحث تداعيات قضية القدس في ضوء الممارسات الإسرائيلية والمستجدات الاخيرة فى القضية الفلسطينية، ومن المتوقع أن يقيم الدكتور على عبد العال مأدبة غداء على شرف رؤساء البرلمانات والوفود العربية المشاركة في الاجتماعات فى (البهو الفرعونى) بمقر المجلس.



وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد تسلم فى الخامس من أبريل الماضى، رئاسة الاتحاد البرلمانى العربى، رسميا، لمدة عام، وذلك خلفًا لنظيره المغربى حبيب المالكى.