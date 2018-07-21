ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المجلس الوطنى السودانى: العرب مطالبون ببرنامج لمواجهة إسرائيل

السبت 21/يوليه/2018 - 11:56 ص
رئيس المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني السودانى، البروفسير إبراهيم أحمد عمر
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
قال رئيس المجلس الوطني السودانى، البروفسير إبراهيم أحمد عمر، إن السودان تعتز بدعمها للقضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، بمشاركتها فى حرب 48، وإصدارها لقانون يجرم أي تعامل مع الكيان الصهيونى فى عام 57، بالإضافة إلى الرفض الكامل للقرار الأمريكي الأخير بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب اليوم، ضمن الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.

أكد "عمر" أن قضية فلسطين، تظل قضية مركزية ومحورية للعرب، فى الوقت الذى يستمر الكيان الصهيونى فى إرتكاب جرائم القتل والاعتقال وسط ردود أفعال عربية ليست على المستوى، مع تدبير مؤامرة خطيرة تهدف لانحصار هذه القضية من صدارة الاهتمام من قبل العرب.

لفت "عمر" إلى أنه بالتوازى مع هذه التحركات، قامت الإدارة الأمريكية بتحدى سافر للقانون والشرعية الدولية، وذلك بقرارها الأخير الخاص بالسفارة، مشيرا إلى أنها اختارت أن تكون جزءا من المشكلة، وخسرت دور الوسيط النزيه فى عملية السلام، وعملت على ابتزاز لمشاعر الملايين من قبل المسلمين من خلال قرار باطل شكلا ومضمونا.

اشار "عمر" الى أن هناك رفضا دوليا كبيرا لهذا القرار، وعلى العرب استغلال ذلك، والتصدى لدولة الاحتلال، وفضحها أمام العالم، مشيرا إلى أن أمريكا اعتمدت فى قرارها الأخير على قانون صدر عام 95 ومن ثم على العرب العمل سويا من أجل الضغط على الكونجرس لإلغاء هذا القانون.

شدد على ضرورة عدم اكتفاء العرب بالإدانات وان يكون لديهم برنامج عمل ضد الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية.

ترشيحاتنا

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

تعرف على المستندات المطلوبة لحجز شقة بالعاصمة الجديدة

كيتا: يورجن كلوب لعب دورا كبيرا في انتقالي لليفربول

شاهد.. بطل العالم للناشئين بالكاراتيه يقود تدريب خريجي الشرطة

الإفتاء تكشف عن أمر يذيب قسوة القلب

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

بث مباشر.. تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

شاهد.. مارجو روبى مع زوجها على الشاطئ

مانشستر سيتى يخسر أول لقاءاته فى الكأس الدولية أمام دورتموند

الأرصاد: موجة حارة لمدة 48 ساعة بداية من الاثنين.. فيديو

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟