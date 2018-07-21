رئيس جامعة طنطا: ثورة 23 يوليو رسمت ملامح الحياة في الوطن العربي

هنأ الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع، رئيس جامعة طنطا، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.



وقال "سبع" ، إن ثورة 23 يوليو 1952 ستظل واحدة من أهم الثورات فى التاريخ الحديث والتى غيرت وجه الحياة في مصر ورسمت ملامحها على وجه الوطن العربي، كما أحدثت حراكًا على كافة المستويات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربى كله.



وأضاف رئيس الجامعة أن ثورة ٢٣ يوليو أسست جيشًا وطنيًا قادر على حماية الدولة المصرية، كما استطاعت مصر التخلص من التبعية والقضاء على سيطرة رأس المال والإقطاع.



وأكد "سبع" أن ولاء قواتنا المسلحة المطلق للوطن وانتماؤها الأصيل للشعب دفعها للخروج صبيحة يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عام 1952 رافعة لواء الخلاص من سيطرة الاستعمار وأعوانه ، لتعيد إلى جماهير الشعب عزته وكرامته وللوطن مجده وسيادته.