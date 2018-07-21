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أخبار العالم

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني

السبت 21/يوليه/2018 - 11:51 ص
قوات الحرس الثوري
قوات الحرس الثوري الايراني - ارشيفية
على صالح
أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، السبت، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مسلح، مع مجموعات وصفتها بـ «الإرهابية» على حدود مدينة مریوان بمحافظة كردستان، غرب البلاد.

وقال المدیر العام لشؤون الأمن في محافظة كردستان، رضا میرزایی - وفقا لما نقلته وكالة «إرنا» الإيرانية - اليوم، الاشتباك بدأ في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستمر حتى الرابعة بالتوقيت المحلي، مع جماعات ارهابية لم يتم تحديد هويتهم حتى الآن، واسفر عن سقوط 8 قتلى من مدینة مریوان و3 من قروة.

وكشفت مصادر ايرانية، وفقا للوكالة، عن أن الاشتباكات وقعت بين قوات من الحرس الثوري ومسلحين خططوا للتسلل إلى داخل الدولة الفارسية من الحدود الغربية مع العراق.

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