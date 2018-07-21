أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، السبت، عن مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباك مسلح، مع مجموعات وصفتها بـ «الإرهابية» على حدود مدينة مریوان بمحافظة كردستان، غرب البلاد.





وقال المدیر العام لشؤون الأمن في محافظة كردستان، رضا میرزایی - وفقا لما نقلته وكالة «إرنا» الإيرانية - اليوم، الاشتباك بدأ في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستمر حتى الرابعة بالتوقيت المحلي، مع جماعات ارهابية لم يتم تحديد هويتهم حتى الآن، واسفر عن سقوط 8 قتلى من مدینة مریوان و3 من قروة.



