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أخبار العالم

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

السبت 21/يوليه/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
هدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم السبت، حركة حماس بشن مزيد من العمليات العسكرية أو عمل عسكري موسع خلال الفترة القادمة.

وكتب "أدرعي"، على حسابه بموقع "تويتر": إليكم قائمة القصف المصغّرة التي قدّمها الجيش الإسرائيلي لمنظمة حماس في السبت الماضي.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال، "فهي ليست إلّا مقبّلات قليلة لمن جاع أو اشتاق للأعوام 2008 و 2012 و 2014.. بينما الوجبة الدسمة ستكون من نصيب من يحاول المساس بأمن إسرائيل بطريقة أو بأخرى.

وألمح في تغريدته، إلى الهجوم الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السنوات المذكورة، وأرفق مع تغريدته صورة كتب عليها قائمة الأهداف التي تم قصفها في غزة.
أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

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