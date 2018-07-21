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أخبار البلد

غادة والى: إنشاء أول مركز تأهيلى لعلاج الإدمان فى الصعيد

السبت 21/يوليه/2018 - 01:41 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن إنشاء أول مركز تأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، حيث يتيح المركز علاج ما يقرب من 1200 حالة سنويا ومن المقرر افتتاحه خلال 6 أشهر.

وأضافت أن المركز الجارى إنشاؤه فى المنيا يعد أول مركز لتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد على إجمالي مساحة قدرها 9720 م2 وبقيمة 20 مليون جنيه وبسعة 80 سريرا، وسيعمل المركز على تأهيل المتعافين من تعاطى المخدرات نفسيا واجتماعيا من خلال أخصائيين متخصصين، كما سيتم العمل على توفير برامج تدريبية للمتعافين على الحرف المهنية التى يحتاجها سوق العمل. حيث سيتضمن المركز صالة جيم وملعب كره قدم خماسي ومسرح ، وأربعة ورش " نجارة ونقاشة وكهرباء وحدادة" لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، وذلك فى إطار  الحرص على دعم المتعافين من تعاطى المخدرات وإعادة تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع مره أخرى ،حيث تعد المنيا هي الاولى في محافظات الصعيد في طلب العلاج.

وأوضحت "والى" أن المركز يهدف الى تقديم خدمات التأهيل والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل، وذلك تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، كما يتم تدريب المتعافين أيضا على العديد من الحرف المهنية ، لافتة إلى أن الزيادة الملحوظة في أعداد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان تتطلب توفير عدد أكبر من المراكز التأهيلية لعلاج الإدمان والتعاطي وأن الحكومة تواصل تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات من خلال قيام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة لمواجهة هذه الظاهرة وتقديم خدمات العلاج لمرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية بالاضافة الى تأهيلهم اجتماعيا ونفسيا وإعادة دمجهم بالمجتمع.

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