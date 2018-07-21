ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

احمى نفسك من سرطان الثدى بهذه الحيل الأربعة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:39 م
صدى البلد
لمياء الياسين
للحفاظ على صحة الثدي قواعد عديدة يجب أن تضعيها فى اعتبارك وتهتمى بتطبيقها وفقا لموقع" 1mhealthtips.com" لتقليل مخاطرة إصابتك بسرطان الثدى.

1. اضبطى نومك: البقاء في وقت متأخر من الليل والتعرض للضوء الليلي يؤدي إلى قمع مستويات الميلاتونين صاحب الدور الأكبر فى تنظيم الإستروجين الذى يعد من أهم الهرمونات على الإطلاق للحفاظ على صحة الثدي.

2. مكعب من الشيكولاتة الداكنة: فوائد لا تتوقعينها لتناول الشوكولاته الداكنة مقارنة بأنواع أخرى من الشيكولاتة لاحتوائها على العديد من المركبات الغذائية التي تكافح مكافحة الخلايا السرطانية والحفاظ على صحة قلبك.

3. ممارسة التمرينات الرياضية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتزيد من تدفق الدورة الدموية والقضاء على السموم في الجسم.

4 .أكثري من تناول الخضراوات الورقية فهي غنية بالبيتا كاروتين المضادة للأكسدة والتي تساعد على الحد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.

ترشيحاتنا

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

نابولي يقترب من ضم كافاني لاعب باريس سان جيرمان

الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور

مرتضى منصور ينتقد خالد الغندور خلال المؤتمر الصحفي بالزمالك

وفد شركة صينية يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة إنشاء استاد الزمالك

رسالة قوية من مرتضى منصور للشناوى وشيكابالا

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

المعارضة القطرية تحشد لمظاهرات مناهضة لزيارة تميم إلى لندن

أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟