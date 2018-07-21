احمى نفسك من سرطان الثدى بهذه الحيل الأربعة

للحفاظ على صحة الثدي قواعد عديدة يجب أن تضعيها فى اعتبارك وتهتمى بتطبيقها وفقا لموقع" 1mhealthtips.com" لتقليل مخاطرة إصابتك بسرطان الثدى.



1. اضبطى نومك: البقاء في وقت متأخر من الليل والتعرض للضوء الليلي يؤدي إلى قمع مستويات الميلاتونين صاحب الدور الأكبر فى تنظيم الإستروجين الذى يعد من أهم الهرمونات على الإطلاق للحفاظ على صحة الثدي.



2. مكعب من الشيكولاتة الداكنة: فوائد لا تتوقعينها لتناول الشوكولاته الداكنة مقارنة بأنواع أخرى من الشيكولاتة لاحتوائها على العديد من المركبات الغذائية التي تكافح مكافحة الخلايا السرطانية والحفاظ على صحة قلبك.



3. ممارسة التمرينات الرياضية تساعد في الحفاظ على وزن صحي وتزيد من تدفق الدورة الدموية والقضاء على السموم في الجسم.



4 .أكثري من تناول الخضراوات الورقية فهي غنية بالبيتا كاروتين المضادة للأكسدة والتي تساعد على الحد من احتمال الإصابة بسرطان الثدي.