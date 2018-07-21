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شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم

السبت 21/يوليه/2018 - 01:58 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
إسلام الطوانسي
جسد الرئيس عبد الفتاح السيسي روح الأب لأبناء الشهداء من خريجي أكاديمية الشرطة دفعة 2018، بعد إلقاء أبناء الشهيدين مالك مهران مدير أدارة مرور بني سويف، والشهيد عميد قوات مسلحة محمد سعد عياد، كلمة في حفل تخرجهما في كلية الشرطة.

وأصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجه إلى الطالبين وشقيقتيهما، لتقديم التحية لهما، وصافح الطالبين واحتضنهما، معبرا عن شعوره بالأسى لفقدانهم لأبويهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديث جانبي مع أبناء الشهيدين:" أنا عارف إن الموضوع صعب، وصعب علينا، ده تمن بندفعه عشان نعيش في سلام وأمان".

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