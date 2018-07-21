ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

السبت 21/يوليه/2018 - 12:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن مواعيدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، إن رحلات الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى إسطنبول شهدت تأخرًا لـ4 ساعات عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الأثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط السويسرية 239 المتجهة إلى زيورخ تأخرت عن موعدها المقرر للإقلاع لمدة ساعة، كما تأخرت رحلة الخطوط فلاى ناس 871 المتجهة إلى أبها، بسبب ظروف التشغيل.

ترشيحاتنا

شاهد.. بطل العالم للناشئين بالكاراتيه يقود تدريب خريجي الشرطة

المعارضة القطرية تحشد لمظاهرات مناهضة لزيارة تميم إلى لندن

مقتل 11 شخصا وإصابة 8 آخرين من الحرس الثوري الإيراني

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

شاهد .. درع الداخلية هدية للرئيس السيسي في حفل تخرج طلاب الشرطة

تعرف على مصير تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي ..فيديو

الحكم بإعدام ملكة جمال كينيا.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

رسامة موهوبة تحصل على غير لائق بامتحان قدرات الفنون الجميلة

شاهد.. محمد صلاح على متن طائرة ليفربول في طريقه إلى أمريكا

وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة

بورصة الدواجن.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

6 عادات لتحسين الصحة النفسية والبدنية لطفلك

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟