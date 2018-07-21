تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية عن مواعيدها المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.





وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى، إن رحلات الخطوط التركية 6469 المتجهة إلى إسطنبول شهدت تأخرًا لـ4 ساعات عن موعدها المقرر بجدول التشغيل، إضافة إلى تأخر رحلة الخطوط الأثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا لمدة تزيد عن الساعة وذلك بسبب أعمال الصيانة.



