ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الجنايات تواصل محاكمة 30 متهما بتنظيم داعش الإرهابي

السبت 21/يوليه/2018 - 03:33 م
تنظيم داعش الإرهابي
تنظيم داعش الإرهابي
قسم الحوادث
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، السبت، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى"، وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

ترشيحاتنا

الفنون الجميلة ترفض الموهوبين.. رنا فهمي: قتلوا حلمي بكلمة

أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور

مرتضى منصور: فى انتظار مصطفى فتحي بالزمالك لتوقيع عقود التجديد

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

أفيخاي أدرعي يهدد حماس: قدمنا فقط مقبلات لمن اشتاق لـ2014

صلاح يطير إلى أمريكا برفقة ليفربول للمشاركة فى كأس الأبطال الدولية

حكم من كان عليه صلوات فائتة

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس سموحة بسبب محمود عبد العزيز

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور

الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو

محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طبيب بالمملكة يحذر السعوديين من تناول وجبة الضب

أسرار جديدة حول اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة الفخار بكوم أمبو .. صور

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

فيديو

مستشفى وادي النيل: ندعم مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار.. فيديو وصور
الصحة: الشعب يجني الآن ثمار الإصلاحات الاقتصادية.. فيديو
وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو
وزيرة الصحة: إنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة خلال 6 أشهر ..فيديووصور
حملة لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل بالبحيرة ..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟