ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الداخلية: ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

السبت 21/يوليه/2018 - 01:40 م
قضايا تيار كهربائي
قضايا تيار كهربائي
مصطفى الرماح
قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومي.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، عن ضبط (9794) قضية متنوعة.

وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد" تم تحصيل (9195) حالة وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى" تم تنفيذ (714) حكم حبس جزئى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار استمرار الحملات.

ويأتي ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.

ترشيحاتنا

شاهد.. اسلمي يا مصر بصوت طلاب الشرطة والحربية

إيقاف مران الأهلي بسبب تعليمات كالديرون

هنري يستعد لبدء مهمة تدريبية جديدة عقب إنجازه مع بلجيكا فى المونديال

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

السيسي يناشد الشباب المشاركة في فقرة اسأل الرئيس

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إيكاردي عقب فشل ضم نيمار

تعرف على رياضتي الأيكودو والباركور بعد العرض العسكري لكلية الشرطة

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

شاهد محمد ثروت وزوجته يقضيان إجازة الصيف

حكم من كان عليه صلوات فائتة

رئيس إريتريا في زيارة مهمة إلى السعودية بعد الصلح مع إثيوبيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

20 صورة من حفل فارس كرم فى افتتاح مهرجان ليالي في طابا هايتس

فيديو

ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو
غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟