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حوادث

ضبط 46 متهما وبحوزتهم 52 قطعة سلاح نارى

السبت 21/يوليه/2018 - 01:41 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال ٢٤ ساعة عن ضبط 52 قطعة سلاح بحوزة 46 متهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة.

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