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حوادث

الأمن العام يضبط 117 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

السبت 21/يوليه/2018 - 03:17 م
قوات الامن
قوات الامن
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 117 قضية مخدرات، و49 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 48342 حكما قضائيا متنوعا.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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