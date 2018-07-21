رئيس مجلس الأمة الكويتى: علينا مواجهة غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو

قال مرزوق على الغانم، رئيس مجلس الأمة، ورئيس الوفد الكويتى، إن الدولة الفلسطينية ستظل قوية عصية على الانكسار أمام الكيان الصهيونى.



جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية التي يستضيفها مجلس النواب ضمن الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي.



وانتقد "الغانم"، فى كلمته، غطرسة الصهيونية وتوسع حلم العدو، متابعًا: هل نسكت، سيتمادى، نرفض يتغطرسون، وعندما ندخل فى التنظير البارد وفن الممكن يموت شاب فلسطيني وطفل ببندقية يحملها جبان، وحتى أكون صادقًا القضية الفلسطينية قومية لا يجدى معها ممارسة العدوان و نقول للعالم عواقب ذلك وخيمة ويؤدى إلى التوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد.



وقال "الغانم"، إن كل اجتماع بشأن فلسطين مهم وكل حدث وفعالية ونشاط يبقى اسم فلسطين حاضرًا ومتداولًا، أمرًا مهم مهما كانت بساطة تلك الفعاليات.



واستطرد: هذا الكيان الغاصب يحاول أن ننسى وسعى لذلك ولكن فشل، ستبقي فلسطين مهما فعل العدو وستظل عصية طالما هناك من يظل يتكلم ويشاطر ويفعل ويتفاعل.