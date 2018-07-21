تحرير 5 محاضر ضد بدالي التموين بمركز ديروط

شدد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتى المنتشرة بالقرى والمراكز، للتأكد من ضبط الاسعار وسلامة وجودة المواد التموينية المقدمة للمواطنين وفقا للاسعار المقررة.



قال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ان جهود المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري والاجهزة التنفيذية بالمحافظة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزبادى منتهى الصلاحية و200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى خلال حملة مكبرة ببندر ديروط كما تم المرور علي عدد من البدالين التموينيين وتحرر 5 محاضر تموين ضد البدالين غير المزاولين النشاط خلال الاوقات المقررة وذلك بغرض التهرب عن أعين الرقابة التموينية.



واشار وكيل وزارة التموين الى ان الحملات بقرى مركز اسيوط اسفرت عن ضبط كمية من السكر التموينى بحوزة احد تجار التموين ناقصة الوزن بمعدل 100 جم لكل كيلو وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.



واضاف انه تم تخصيص خط هيئة الرقابة الادارية ( 15333 ) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ( 16528 ) بمجلس الوزراء بالاضافة الى الرقم ( 2325369 / 088) بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .