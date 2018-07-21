جنيدي: القطاع الخاص يدعم توجه القيادة السياسية نحو أفريقيا

أكد المهندس محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن القطاع الخاص يسعى لأن يكون له دور كبير في دعم القيادة السياسية للتوجه إلى أسواق القارة السمراء من خلال تشجيع القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار مع دول القارة، مطالبًا الحكومة بإنشاء مناطق لوجستية بدول الكوميسا لتسهيل حركة التبادل التجارى بين الجانبين، إضافة إلى إزالة المعوقات الجمركية والنقل بين مصر وتجمع الكوميسا.





وأضاف "جنيدي"، فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن هناك فرصًا واعدة للشركات المصرية في التوسع في الأسواق الأفريقية؛ من أجل تعزيز التجارة البينية؛ مما يؤكد أن التحرك نحو أفريقيا في هذه المرة مختلف تمامًا ويسير وفق رؤية استراتيجية للدولة تتماشى مع تنمية الصادرات، لافتًا إلى أن النهوض بالصادرات المصرية وزيادة التبادل التجاري وتنفيذ رؤية القيادة السياسية للتوجه نحو إفريقيا هدف مشترك بين وزارة التجارة والصناعة ورجال الأعمال بكافة القطاعات.





وأوضح أن هناك طفرة فى حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا، حيث إن الاتفاقية ساهمت فى زيادة تدفق الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، حيث سجلت صادرات مصر لدول التجمع نحو 1.6 مليار دولار عام 2017، مقارنة بحجم التجارة بين الجانبين الذى سجل نحو 46‏ مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة ‏‏تصل إلى ‏280‏ مليون دولار.





وقد شهدت الفترة الأخيرة تحركات من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لرفع مستوى التنسيق والتعاون بكافة المجالات بين مصر وتجمع الكوميسا ، حيث التقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع 4 من وزراء التجارة والصناعة المشاركين بقمة الكوميسا التى اختتمت بالعاصمة الزامبية لوساكا أول أمس الخميس.





بحث نصار مع أميليا كيامبادى وزيرة التجارة والصناعة والتعاونيات بالحكومة الأوغندية مستقبل التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين وعددا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.





وأوضح "نصار"، أن اللقاء تناول أهمية إنشاء مجلس أعمال مصرى أوغندى مشترك يسهم فى تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى بين مجتمعى الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت أيضا مشروع إنشاء مركز لوجيستى مصرى فى أوغندا، الى جانب المعرض المصرى الدائم المقرر إقامته على هامش المركز.





ونوه بأن اللقاء تناول نتائج اجتماع اللجنة المصرية الأوغندية المشتركة التى عقدت بالقاهرة مؤخرا. واستعرض اللقاء نتائج زيارة الرئيس الأوغندى للقاهرة خلال مايو الماضى والتى شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين فى إدارة المدن الصناعية.





كما التقى بوزير التجارة والصناعة الزامبى خريستوفر يالاما، والدكتور عمر الباهى وزير التجارة التونسي، وهنرى موسى وزير التجارة والصناعة والسياحة بمالاوي.



