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حوادث

إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 01:56 م
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
مصطفى الرماح
أحبطت الإدارة العامة لأمن الموانئ، محاولة تهريب كميات كبيرة من الألعاب النارية ومحدثات الصوت وبضائع ممنوعة ومحظورة إلى داخل البلاد عبر ميناء دمياط البحرى.

وردت معلومات، وأكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء دمياط البحرى، بقيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرى بإستيراد 16 حاوية من إحدى الدول الآسيوية إلى البلاد عبر الميناء تحوى بضائع ممنوعة ومحظورة مخبأة ضمن مشمول رسالة (لعب أطفال).

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشول الرسالة أسفرت أعمالها عن مليون و736 ألف محدث صوت و مليون وحدة ألعاب نارية و ( 28,800 ) قلم ليزر و ( 11950 ) شيشة إلكترونية و ( 559836 ) بخور طارد للناموس و ( 8136 ) مسدس أطفال مخبأة داخل 6 حاويات ضمن مشمول الرسالة وبسؤال محامى الشركة أيد صحة واقعة الضبط.
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور
إحباط تهريب مليون و700 ألف محدث صوت .. صور

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