مشروم محشى بمذاق لا يقاوم

يعتبر المشروم من الأكلات المفيدة جدا لصحة الإنسان، إلا أن بعض النساء لا تعرف كيفية طهيه بطرق شهية متعددة.



نقدم لكم طريقة عمل مشروم محشي بمذاق شهى لا يقاوم بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير مشروم محشي:

مشروم كبير

صدور دجاج مقطع صغير

بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

كوب سبانخ

ملح

فلفل

جوزة الطيب

كوب بشاميل

كوب جبنة موزاريلا

زيت



طريقة تحضير مشروم محشي:

* يوضع زيت في الطاسة مع البصل المفروم والثوم المفروم وصدور الدجاج.

* تقلب حتى يتغير لونها يضاف إليها السبانخ وجوزة الطيب وملح وفلفل.

* يحشى المشروم بالخليط ويرص في صينية فرن ويوضع عليها البشاميل والجبنة الموزاريلا.

* يدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهه.

* يقدم ساخن.