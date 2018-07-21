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غطسة صدام كيلاني تتصدر أخبار المحافظات اليوم

السبت 21/يوليه/2018 - 04:58 م
الغطاس المصري صدام
الغطاس المصري صدام كيلاني
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أهم الأخبار المحلية في المحافظات المختلفة ضمن فقرة "أحسن ناس".

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها المحافظات:

محافظة الإسكندرية: افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي معرض "ديارنا" للأسر المنتجة بمركز شباب سموحة.

محافظة كفر الشيخ: افتتح الدكتور القس أندريع زكي رئيس الطائقة الانجيلية أمس، كنيسة "المشيخة" الإنجلية بمدينة دسوق.

محافظة جنوب سيناء: وزيرة الدولة للهجرة تشارك أبناء المصريين بالخارج وأبناء الشهداء فعاليات معسكر أبناء الأجيال، وتشكيل لجنة لتحديد أماكن انتشار الجمال ووضع علامات استرتشادية للمسافرين على هذه الطرق لتجنب وقوع الحوادث.

وفي جنوب سيناء أيضًا: بدأ الغطاس المصري صدام كيلاني، الغطسة التأهيلية والتدريبية بمياه مدينة دهب استعدادًا لكسر الرقم العالمي.

محافظة شمال سيناء: أعلنت مديرية الشباب والرياضة إنقاذ 39 شخصًا من الغرق خلال يومين.

محافظة الاقصر: بدء أعمال تركيب خطوط وشبكات الغاز الطبيعي في منطقة شارع خالد بن الوليد أشهر الشوارع السياحية في الأقصر.

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