كتائب القسام ردا على أدرعي: متجربوناش.. صور

دخل المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، اليوم، السبت، في حرب إعلامية مع الجناح العسكري لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام، تحت عنوان "متجربوناش".



كانت البداية عندما نشر أدرعي صورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وكتب عليها متجربوناش، ويظهر فيها السنوار وهو يتساءل أين أنا وما هو مصيري باللغة العربية والعبرية، في تلميح واضح إلى احتمالية تصفيته.



وردت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس على ما نشره أدرعي، حيث قامت بنشر صورة لجندي إسرائيلي يظهر على عدسة قناص تابع للحركة وكتبوا عليها "متجربوناش"، باللغتين العربية والعبرية.