سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور

استغلت سهام جلال فرصة تواجدها في مدينة دبي لتسجيل حلقة لأحد البرامج الفنية على إحدى القنوات العربية، وقررت قضاء إجازة للراحة والاستجمام بعد انتهاء موسم دراما رمضان.





وحرصت سهام على مشاركة محبيها كواليس إجازتها، حيث نشرت صورا عبر حسابها على فيس بوك وانستجرام من أجواء إجازتها ظهرت فيها مستمتعة بملابس البحر على أحد الشواطئ، كما ظهرت أيضا بإطلالات مختلفة في المطار وفي المطعم ومع الأصدقاء.



