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فن

سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 05:05 م
صدى البلد
شيرى نبيل
استغلت سهام جلال فرصة تواجدها في مدينة دبي لتسجيل حلقة لأحد البرامج الفنية على إحدى القنوات العربية، وقررت قضاء إجازة للراحة والاستجمام بعد انتهاء موسم دراما رمضان. 

وحرصت سهام على مشاركة محبيها كواليس إجازتها، حيث نشرت صورا عبر حسابها على فيس بوك وانستجرام من أجواء إجازتها ظهرت فيها مستمتعة بملابس البحر على أحد الشواطئ، كما ظهرت أيضا بإطلالات مختلفة في المطار وفي المطعم ومع الأصدقاء.

يذكر أن آخر أعمال سهام كانت مشاركتها في دراما رمضان المنقضي في مسلسل "عوالم خفية" مع عادل إمام، وجسدت فيه دور "دنيا ظافر" تعمل مخرجة سينمائية وتليفزيونية.
سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور
سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور
سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور
سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور
سهام جلال تستغل إجازتها في دبي للاستجمام.. صور

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