تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

تواصل الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات المعنية عمليات تركيب لوحات إرشادية علي الطرق الرئيسية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجهيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة حل كافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية والحد من حوادث الطرق.



وقالت الادارة في بيان لها، ان عمليات تركيب لوحات إرشادية تأتي لتعريف قائدي السيارات بالسرعات المقررة وكذلك تخطيط الطرق السريعة بالعلامات الارشادية، لا سيما تركيب لوحات خاصة بعبور الجمال علي الطرق حفاظا علي السلامة العامة للمواطنين.



ويأتي ذلك بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وبرئاسة اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور.