ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 01:57 م
رجال المرور أثناء
رجال المرور أثناء تركيب لوحات استرشادية
أحمد مهدي
تواصل الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات المعنية عمليات تركيب لوحات إرشادية علي الطرق الرئيسية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجهيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضرورة حل كافة المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية والحد من حوادث الطرق.

وقالت الادارة في بيان لها، ان عمليات تركيب لوحات إرشادية تأتي لتعريف قائدي السيارات بالسرعات المقررة وكذلك تخطيط الطرق السريعة بالعلامات الارشادية، لا سيما تركيب لوحات خاصة بعبور الجمال علي الطرق حفاظا علي السلامة العامة للمواطنين.

ويأتي ذلك بإشراف اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، وبرئاسة اللواء عصمت الاشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور.
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور
تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

ترشيحاتنا

اليوم.. الرئيس السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

مستشار المفتى يوضح حكم تربية الكلاب فى المنزل

مصر تعرب عن رفضها لقانون يهودية الدولة في إسرائيل

السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو

2.775 مليار دولارحجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في 5 أشهر

الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

أنقذونا الأفاعي بتاكل الناس.. نواب البحيرة يستنجدون بالحكومة للقضاء على أزمة انتشار الثعابين.. وبرلماني يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الأمر

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

سباقات سرعة في مران الأهلي

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

شاهد بتنظيم داعش: ضبط أحزمة ناسفة بحوزة المتهمين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيب لوحات مرورية ارشادية علي الطرق الرئيسية .. صور

بعد فستان زفافها الرائع.. شاهد أجمل إطلالات فرح على

سعر غير متوقع لإطلالة مايا دياب الرياضية.. صور

علي الهلباوي ينشد في حب رسول الله بدمنهور

قرية بلاط الإسلامية بالوادي الجديد طراز معماري شاهد على العصر.. صور

فيديو

شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي لأبناء شهيدين في حفل تخرجهم
ضباط تحت الاختبار: سنثأر لآبائنا الشهداء ونقدم أنفسنا لمصر
وزير الداخلية: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي دعمه لأركان الدولة
ابنة شهيد: والدي كان منتظر يوم فرحي زي أي أب ..فيديو
السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟